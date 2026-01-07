Como será a cobertura da NRF 2026 e das novidades de lojas em Nova York

Os leitores da coluna Minuto Varejo vão poder acompanhar, direto de Nova York, as novidades em lojas que ditam tendência e a cobertura de mais uma edição da NRF Retail's Big Show, considerado o maior e mais importante evento de inovação no varejo do mundo.
A cobertura abre nesta quinta-feira (8), com a chegada da comitiva do Rio Grande do Sul. No grupo, estão Fecomércio-RS, Federação Varejista do RS, CDL Porto Alegre, SindilojasPOA, Sebrae-RS e pequenos empreendedores.
São duas frentes de geração importante de informações: roteiro de visitas a lojas, para conhecer o que as marcas estão inovando e que pode servir de inspiração para negócios no Brasil, e o acompanhamento dos três dias da NRF, que vai de 11 a 13 de janeiro, no Javits Center, um mega complexo de eventos na região do Hudson Yards.