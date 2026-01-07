Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 07 de Janeiro de 2026 às 10:00

Direto de Nova York: Minuto Varejo mostra inovação em lojas e na NRF 2026

Colunista do Minuto Varejo trará novidades e visitas exclusivas a lojas dreto de Nova York

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Vai começar, e os leitores da coluna Minuto Varejo vão poder acompanhar, direto de Nova York, as novidades em lojas que ditam tendência e a cobertura de mais uma edição da NRF Retail's Big Show, considerado o maior e mais importante evento de inovação no varejo do mundo.

