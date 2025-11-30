A largada da Noite dos Museus, no Centro Histórico de Porto Alegre, se misturou com o movimento acentuado da região em um dia ensolarado. Só que com a abertura das portas das casas históricas, às 18h, o cenário ficou ainda mais vivo. Os museus, prontos para receber o público, já tinham filas extensas antes do pôr do sol, e são uma entre as várias atrações deste sábado (29). Leia a matéria completa.
Noite dos Museus leva milhares de pessoas ao Centro de Porto Alegre
