Noite dos Museus espera receber 230 mil pessoas neste sábado

A largada da Noite dos Museus, no Centro Histórico de Porto Alegre, se misturou com o movimento acentuado da região em um dia ensolarado. Só que com a abertura das portas das casas históricas, às 18h, o cenário ficou ainda mais vivo. Os museus, prontos para receber o público, já tinham filas extensas antes do pôr do sol, e são uma entre as várias atrações deste sábado (29).Na Praça da Alfândega, principal ponto do evento, o palco montado traz o público para si com a promessa de uma noite tradicionalmente iluminada e enérgica na Capital. Há, inclusive, a possibilidade do cantor Emicida marcar presença com uma apresentação.Para o curador do evento, Roger Lerina, a expectativa é a melhor possível. O dia de sol, mas sem aquele calor estonteante, tira as pessoas de casa com a expectativa de uma noite igualmente agradável.