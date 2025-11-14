Minuto Varejo - Ep. 36: Casa do Construtor lidera locação de equipamentos na América do Sul

A locação de equipamentos para construção e serviços virou um grande mercado no Brasil. E o segmento tem um líder: a Casa do Construtor, franquia com mais de 800 lojas, com presença e previsão de expansão no Rio Grande do Sul. A coluna Minuto Varejo conversa com o coordenador de expansão da rede, Luis Spigotti, e um dos franqueados no Rio Grande do Sul, Augusto Morales.