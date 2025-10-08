Casa do Construtor abre em Santa Maria e terá mais 16 lojas

Uma rede que aposta em conveniência para quem vai construir, fazer reformas ou precisa de uma limpeza ou até cortar grama em casa vai aumentar de tamanho no Rio Grande do Sul. Depois de estrear ontem a 800ª unidade no País, justamente em uma cidade gaúcha, em Santa Maria, integrantes da Casa do Construtor, que atua com aluguel de equipamentos, revelaram, em entrevista ao videocast da coluna Minuto Varejo, que serão abertas 16 novas unidades até 2026.

Pela estratégia, a rede, que deve alcançar R$ 1 bilhão de faturamento este ano e com três décadas de operação, vai crescer mais na Região Metropolitana de Porto Alegre e Serra, além de Campanha. "As 16 lojas estão em territórios já reservados e com contratos já firmados. Há um grande potencial no Estado", destaca o coordenador de expansão da rede, Luis Spigotti.

Além disso, Spigotti diz que está sendo avaliada a expansão externa para países como México e Argentina. "Já fizemos estudos. São mercados diferentes, mas com muito potencial", adianta o coordenador. A marca já está no Uruguai e Paraguai. Augusto Morales, franqueado que montou a operação em Santa Maria, vai abrir mais dois pontos, entre eles o segundo em Pelotas. Outra nova será em Camaquã. Morales tem já ponto em Rio Grande.

"A ideia é ter uma loja maior, como ponto de distribuição, para atender e facilitar a vida dos clientes. Tudo que a gente acredita é na relação de longo prazo com os clientes", destaca o franqueado, que não descarta mais localidades: "Estamos sempre de olho em oportunidades". O portfólio da Casa do Construtor tem mais de 90 itens, de andaimes, betoneiras e plataformas elevatórias a contêineres habitáveis. A rede paulista soma 150 mil locações por mês, com tíquete médio de R$ 312. A meta é ter mil lojas até 2027, diz o coordenador. Até 2030, a intenção é chegar a 3 mil pontos.