Minuto Varejo - Ep. 29: Nuvemshop aposta em e-commerce direto da loja e sem intermediação

A colunista Patrícia Comunello conversa com um dos fundadores e presidente da Nuvemshop, Alejandro Vázquez, que explica como a plataforma de e-commerce, que nasceu na Argentina, a exemplo do marketplace Mercado Livre, escalou e soma mais de 170 mil lojas com operações diretas de venda usando serviços e estrutura da companhia.
Vázquez diz que a meta da empresa é chegar a 1 milhão de empresas na base até 2030. Para conseguir esse crescimento, frente às 170 mil atuais, a plataforma deve intensificar o uso de inteligência artificial para lojistas terem melhores resultados, tanto em vendas como em lucros.