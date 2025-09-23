Corrigir texto

Vídeos JC

Minuto varejo

- Publicada em 23 de Setembro de 2025 às 17:25

Minuto Varejo - EP. 28: Shein Brasil e a moda sob demanda, barata e gaúchos no marketplace

O videocast do Minuto Varejo conversa com o principal executivo da plataforma chinesa Shein no Brasil, Felipe Feistler, que fala sobre a moda feita pela marca, produção sob demanda, com preços mais baixos, e a interação com as consumidoras brasileiras. A Shein teve sua primeira loja temporária em Porto Alegre.
Feistler também fala da inclusão de vendedores do Rio Grande do Sul no marketplace e ainda de planos futuros de ter logística maior no País, que pode incluir centro de distribuição em território gaúcho.