Minuto Varejo - EP. 28: Shein Brasil e a moda sob demanda, barata e gaúchos no marketplace

O videocast do Minuto Varejo conversa com o principal executivo da plataforma chinesa Shein no Brasil, Felipe Feistler, que fala sobre a moda feita pela marca, produção sob demanda, com preços mais baixos, e a interação com as consumidoras brasileiras. A Shein teve sua primeira loja temporária em Porto Alegre.

Feistler também fala da inclusão de vendedores do Rio Grande do Sul no marketplace e ainda de planos futuros de ter logística maior no País, que pode incluir centro de distribuição em território gaúcho.