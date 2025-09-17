Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 17 de Setembro de 2025 às 17:13

Shein deve abrir marketplace para vendedores gaúchos até dezembro

Coleções incluem modelos da marca Cajuni, que foi desenvolvida com designers do Brasil

Coleções incluem modelos da marca Cajuni, que foi desenvolvida com designers do Brasil

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
"Foco em vendedores que criam moda." A senha foi dada pelo principal executivo da plataforma chinesa Shein no Brasil, Felipe Feistler, ao confirmar que até dezembro serão incluídos designers, fabricantes e até mesmo varejos do Rio Grande do Sul no marketplace da gigante. O alcance da operação é irresistível: fluxo de 50 milhões de usuários por mês no Brasil.
"Foco em vendedores que criam moda." A senha foi dada pelo principal executivo da plataforma chinesa Shein no Brasil, Felipe Feistler, ao confirmar que até dezembro serão incluídos designers, fabricantes e até mesmo varejos do Rio Grande do Sul no marketplace da gigante. O alcance da operação é irresistível: fluxo de 50 milhões de usuários por mês no Brasil.
"A gente faz muita parceria com marcas", reforça o diretor para o Brasil, um recado para marcas autorais, que têm muitos exemplos na área da moda gaúcha. A Shein abriu nesta quarta-feira (17) sua primeira loja temporária (pop-up) em Porto Alegre, que vai funcionar até domingo (21) no Bourbon Wallig, um dos shopping centers do Grupo Zaffari, localizado na Zona Norte de Porto Alegre.
Feistler também reforça que a operação busca design para ampliar as opções de características das regiões brasileiras. Hoje são 40 mil vendedores na plataforma, com comissão de 16% para a Shein. O marketplace está hoje disponível apenas para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.
"Queremos ter a moda gaúcha para todo o Brasil", avisa o executivo. Mas o comércio pode ir além. Na pop-up mesmo, uma das marcas à venda, a Cajuni, foi criada por desenvolvedores do Brasil e é levada a dezenas de países. A plataforma não revela se a confecção é nacional.
Feistler disse que a Shein quer ter criadores de moda do Rio Grande do Sul no marketplace | TÂNIA MEINERZ/JC
Feistler disse que a Shein quer ter criadores de moda do Rio Grande do Sul no marketplace TÂNIA MEINERZ/JC
Feistler diz ainda que o mercado brasileiro tem a maior proporção de vendedores locais frente a outros lugares do mundo onde a plataforma opera. A Shein comercializa produtos em 200 países. Detalhe: a marca foi criada para vender fora da China, ou seja, os chineses não têm acesso e nem são atingidos pelo canal digital.
O diretor também falou que a demanda logística cresce muito, hoje a plataforma concentra hub em centro logístico de 250 mil metros quadrados em Guarulhos. Uma 12ª loja temporária vai ser instalada ainda este ano. Mas a marca faz suspense e deve informar bem próximo da data da abertura, como foi na instalação no shopping do Zaffari.  
A pop-up porto-alegrense foi mega restrita no acesso ao público. Foram liberados apenas 3 mil ingressos por dia. A oferta em diferentes lotes e dias esgotava em 10 minutos ou menos após ser aberta, segundo a companhia. O ponto físico integra estratégia da gigante para testar coleções, literalmente, a receptividade entre consumidores. Um dos trunfos da marca é conseguir rapidamente lançamentos e com muita diversidade para venda no on-line.    
Clientes que conseguiram ingressos puderam conferir fisicamente os produtos do digital | PATRIÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Clientes que conseguiram ingressos puderam conferir fisicamente os produtos do digital PATRIÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Mas o ponto físico não estará acessível a todo mundo. Apenas quem conseguiu reservar ingressos vai poder ter a experiência de consumir numa autêntica loja física da chinesa. O foco da gigante é no digital. O estoque tem 12,5 mil peças, para dar conta da demanda e reposição. A experiência de outras pop-ups indica que 70% do inventário são vendidos
Loja física permanente ainda não entrou no radar da Shein, mas o diretor no Brasil deixou uma janelinha aberta. "A resposta é que não tem planos de ter loja física permanente, mas, no futuro, pode mudar alguma coisa".   

Notícias relacionadas