Shein terá primeira loja física temporária no Rio Grande do Sul; veja onde e quando

Chegou a vez dos gaúchos ou, talvez, seria melhor dizer das gaúchas. Uma das plataformas internacionais de e-commerce de moda que mais cresce no mundo vai finalmente desembarcar em Porto Alegre. A chinesa Shein (fala, Chi-in) vai montar pela primeira vez uma loja física no mercado gaúcho. Será na modalidade pop-up (temporária). O desembarque será em um dos shopping centers do Grupo Zaffari.

A loja vai funcionar entre 17 e 21 de setembro. "A Shein lançará uma pop-up store exclusiva no Bourbon Shopping Wallig", avisa a gigante chinesa, que cresceu entre o público brasileiro com modelos que trazem moda simples, acessível (preço) e com design.

"Durante cinco dias, os consumidores terão acesso a uma seleção especial de mais de 12 mil peças, com curadoria voltada ao público gaúcho", diz a Shein, em nota. Os produtos serão de vestuário feminino, masculino, ​​infantil e roupas para pet.

Pop-up será "vestida" com cenografia que homenageia a cultura e o orgulho gaúchos SHEIN/DIVULGAÃ‡ÃƒO/JC

"O Rio Grande do Sul foi escolhido porque é um polo de moda e consumo de relevância nacional”, explica Felipe Feistler, country manager (principal executivo) da plataforma no Brasil. A intenção é de gerar mais conexão entre a marca e o público, reforça Feistler.

A loja será "vestida" com referências regionais. "A cenografia homenageia a cultura e o orgulho regionais, conectando a tradição gaúcha ao DNA fashionista da Shein", diz o diretor. A loja será a terceira da marca em 2025 (Salvador e Goiânia receberam as anteriores) e a 11ª desde 2023. Porto Alegre é a 8ª cidade a ter o evento.

Mas para acessar a loja física, a chinesa montou uma mega operação de inscrição prévia, que oferta ingressos limitados. A expectativa é de ter 3 mil visitantes por dia.

"É uma oportunidade única e exclusiva para os consumidores gaúchos experimentarem e comprarem itens presencialmente", reforça a marca. Os produtos terão "10% de desconto, sem valor mínimo". Quem compra acima de R$ 399,00 terá 20% de desconto e um brinde exclusivo, avisa a plataforma.