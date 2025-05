Fumaça branca e Papa Leão XIV: Lições de marketing da Igreja Católica para empresas

Minuto Varejo mostra por que a escolha do papa Leão XIV e a comunicação da Igreja Católica têm tudo para inspirar empresas. O fundador e diretor da Serafina Marketing, uma agência gaúcha com escritório aberto em janeiro em Nova York, Lucas Alban, explica quanto a mostra por que a escolha do papa Leão XIV e a comunicação da Igreja Católica têm tudo para inspirar empresas. O fundador e diretor da, uma agência gaúcha com escritório aberto em janeiro em Nova York,, explica quanto a estratégia de comunicação da igreja traz muitos insights para outros setores . E fala de quanto a fumaça branca é muito desejada por qualquer operação, independentemente do segmento:

"O momento da fumaça branca é o que todas as marcas querem", avisa Alban. "A Igreja trabalha com o ritual que fascina, a atenção e expectativa. Muitas marcas fazem isso para prender a atenção. Entre os exemplos, temos os desfiles de moda e as ativações de rua", cita Alban. A atuação na transição de comando, mais referência da Igreja, serve de parâmetro nas trocas de gestão e nos cuidados para não perder a história do negócio.