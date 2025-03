Carnaval em Porto Alegre: Escolas de samba têm primeira noite de desfiles

Cinco escolas de samba abriram, na madrugada deste sábado (15), a disputa do Grupo Ouro de Porto Alegre e Região Metropolitana no Complexo Cultural do Porto Seco. Fidalgos & Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI marcaram a primeira noite de desfiles, que se estendeu até a manhã.