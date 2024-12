Minuto Varejo - Ep. 6: Lições de Varejo, com José Galló, ex-CEO da Renner

No sexto episódio do videocast do Minuto Varejo, recebemos José Galló, ex-CEO das Lojas Renner, conselheiro de empresas e um dos maiores nomes do varejo brasileiro. Com uma trajetória de 27 anos à frente da companhia, Galló compartilha sua visão sobre os pilares que levaram a Renner ao topo: cultura do encantamento, foco no cliente e a transição para o modelo de moda democrática.Após deixar o cargo de CEO, ele atuou como presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner e participando de outras iniciativas de liderança e governança corporativa. Galló deixou a companhia no começo de 2024 e se dedica a conselhos de empresas em diversos ramos e investe em novos empreendimentos.