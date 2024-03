José Galló se aposenta da Renner após mais de 30 anos na companhia

Um ícone na gestão do varejo brasileiro anunciou a aposentadoria, pelo menos do mundo de lojas e fluxo de vendas. O gaúcho José Galló, acionista da maior varejista de moda do País, a também gaúcha Lojas Renner, comunicou que vai deixar as atividades que ainda mantém como presidente do Conselho de Administração da companhia em abril, após 32 anos na rotina com a marca.

Do período total, 27 anos foram como diretor-presidente da companhia. A decisão foi comunicada na convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será em 18 de abril e que define ocupantes de vagas do órgãos de decisão da companhia.

"A Renner é uma empresa admirável e tenho certeza que os próximos anos vão ser promissores", escreveu Galló, em sua carta de despedida, mesmo tendo pela frente um mês ainda de atuação.

O empresário, que foi decisivo nos momentos mais cruciais nas três décadas recentes da corporação - de venda de capital para grupos internacionais, como a varejista norte-americana JC Penney, abertura de capital e colocação da marca como a líder do setor de varejo de moda -, está há cinco anos no conselho.

O atual CEO da Renner, Fabio Faccio, comentou a saída do ex-presidente da companhia durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2023, na manhã desta sexta-feira (15).

"Ele fez uma transição planejada. Foram 32 anos de contribuições inúmeras e extremamente relevantes", destacou Faccio.

"Galló, tenha certeza de que o legado fica aqui e vamos ainda mais. Temos um time bastante consistente e de muita história. Temos certeza que vamos fazer com que a Renner atinja seu potencial máximo e vamos ter isso em breve", registrou o executivo, que sucedeu o atual presidente do conselho no comando executivo da companhia.

A Renner chegou à receita líquida de vendas de R$ 11,7 bilhões em 2023. O valor de mercado alcançou R$ 16,8 bilhões em 31 de dezembro do ano passado, segundo dados do balanço.

Sobre o pós-Renner, Galló fez a justificativa no comunicado apresentado na convocação:

"Tomei a decisão pessoal e planejada de não apresentar meu nome para um novo mandato. Chegou o momento em que desejo uma agenda com mais espaço para me dedicar a interesses pessoais e acompanhar projetos empresariais e sociais da minha família".

O ex-diretor-presidente da varejista pontuou o que considera mais marcante em sua trajetória no negócio. "Ao longo dessas três décadas, dediquei-me integralmente e com paixão a conduzir a transformação da Renner, de uma rede com oito lojas no Rio Grande do Sul, para um ecossistema de moda e lifestyle, com mais de 650 lojas no Brasil, Argentina e Uruguai",

Ele frisa que a Renner tem 24 mil colaboradores diretos, "com impacto indireto em mais de 100 mil pessoas".

Outro conselheiro, Thomas Herrmann, também deixará a vaga de conselheiro, que ocupou por sete anos.