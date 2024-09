Gelateria paulista abre em Porto Alegre com sorvete de graça e fila

O Minuto Varejo conferiu a estreia de uma marca de gelato no mercado do Rio Grande do Sul agitou um dos shopping centers da Zona Sul de Porto Alegre. As pessoas fizeram fila de horas para provar a bolinha do sorvete na casquinha do Gelato Borelli. A marca nasceu em Ribeirão Preto, região do agronegócio paulista, e tem mais de 150 unidades em diversas regiões.