Mega fila para provar sorvete de graça em estreia de marca paulista no RS

A estreia de uma marca de gelato no mercado do Rio Grande do Sul agitou o fim de tarde e começo da noite chuvosos em um dos shopping centers da Zona Sul de Porto Alegre. As pessoas fizeram fila de horas para provar a bolinha do sorvete na casquinha do Gelatto Borelli. A marca nasceu em Ribeirão Preto, região do agronegócio paulista, e tem mais de 150 unidades em diversas regiões.

LEIA MAIS: Shopping da Zona Sul de Porto Alegre terá sete novas marcas

Borelli, que segue conceito do gelato italiano, com seleção cuidadosa do leite a ingredientes de sabores e tem fabricação diária do produto, fica no nível Jockey do BarraShoppingSul. No Estado, o casal de franqueados Patrícia e André Batista abriu a primeira loja e já planeja ter mais. A, que segue conceito do gelato italiano, com seleção cuidadosa do leite a ingredientes de sabores e tem fabricação diária do produto, fica no

Patrícia e André apostam na franquia de gelato e tocam outras duas operações PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A previsão era servir mais de 130 quilos para quem foi atraído pela campanha da inauguração. Um dos sabores clássicos da casa é o de pistache.

"A gente ficou em dúvida se ia dar certo, mas já tinha fila desde as 13h aqui em frente", conta Patrícia. O casal é experiente em franquia. A Borelli é a terceira que operam. As outras são a Multicoisas, de utilidades domésticas que fica no Praia de Belas Shopping, e a Physic Saúde Integrativa, na Zona Norte.

"É efeito de muito Instagram, redes sociais, muito amor pelo trabalho", resume a franqueada. "A fila não para de aumentar. A gente quer servir uns 700 casquinhas", comenta ela. A marca tem mais itens, como cascão recheados com cremes da casa e cafés.

Minuto Varejo - gelato - sorveteria - Borelli - BarraShoppingSul - estudantes (esq para dir) Sarah Flores, Gabriella Nunes, Bianca Rauber, Alice Holz, Vitória Merib - Porto Alegre PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"E estamos vendendo. As pessoas não vieram só porque é de graça", observa Patrícia, citando que a equipe da loja chega muito cedo para fazer o gelato.

Na fila, a maioria nunca tinha provado o Borelli, mas a estudante universitária Gabriella Nunes garantiu às amigas que "é muito bom". "Já conheço." Gabriella e as quatro amigas Sarah Flores, Bianca Rauber, Alice Holz e Vitória Merib combinaram de irem juntas. Depois de 30 minutos de fila, com as casquinhas em mães, todas validaram: "Muito bom".

Funcionários de lojas vizinhas ganharam casquinhas. Até integrantes de outros foram ao local conferir a largada da operação, contaram os franqueados.

Minuto Varejo - gelato - sorveteria - Borelli - BarraShoppingSul - dona de casa Silvia Kirschner Carvalho - Porto Alegre PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A dona de casa Silvia Kirschner Carvalho diz que a espera vale para "provar" a novidade. "É uma emoção esperar aqui. Se valer à pena, a gente volta", descreveu Silvia.

O casal de aposentados Geslaine Jardim e Rivadavia Munhoz reforçou a expectativa de experimentar o estreante. "Deve ser bom, se não não teria tanta gente", deduziu Geslaine. Como a dona de casa, a aposentada também avisou: "Se for bom, a gente virá sempre".

Minuto Varejo - gelato - sorveteria - Borelli - BarraShoppingSul - casal moradores aposentados Rivadavia Munhoz e Geslaine Jardim - Porto Alegre PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O marido, vestido com roupas típicas de gaúcho, como o lenço vermelho maragato, brincou: "Vim da campanha para provar. Deixei o cavalo ali na rua (do shopping)", descontraiu Munhoz. O casal mora na vizinhança do shopping.

A marca chegou nesta quarta-feira, com a abertura da loja de Porto Alegre e mais duas (Rio de Janeiro e São Paulo), a 168 pontos. O fundador, Eduardo Borelli, que veio à Capital gaúcha para acompanhar a chegada ao Estado, diz que serão inauguradas mais 40 ate dezembro. "Temos 230 vendidas", contabiliza Borelli, somando unidades em operação e as já negociadas com franqueados.

Minuto Varejo - gelato - sorveteria - Borelli - shopping center - BarraShoppingSul - fila - loja - Porto Alegre - sócio-fundador Eduardo Borelli PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O fundador, que abriu o negócio em 2013 para resolver uma demanda local de falta de boas sorveterias na sua cidade - ele é de uma família ligada ao agro -, acredita que mais unidades podem ser implantadas no mercado gaúcho, tanto na Capital como no interior. Este ano a rede deve faturar R$ 360 milhões. Borelli hoje tem 50% do capital que envolve operação direta e marca.

Desde 2019, a marca ganhou como sócios donos do grupo de educação Maple Bear, com escolas em diversos países e com sede em Ribeirão Preto. "Nos conhecíamos de muito tempo. Propuseram entrar para replicar o modelo por meio de franquias. Na época, tínhamos 20 unidades, sendo quatro próprias e as demais licenciadas", lembra o sócio-fundador.

A multiplicação de marcas de gelato chama a atenção no Estado, principalmente em Porto Alegre. Borelli diz que a gourmetização impulsionou o segmento. Na categoria de gelatos, o consumo per capita quase dobrou, de quatro quilos a sete quilos por ano. "Tem mercado para todos. É um setor com muita recorrência. As pessoas voltam para consumir", traduz o empresário.