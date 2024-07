Veja como ficou a Sede do União na Ilha do Pavão

Fabrine Bartz

A sede do Grêmio Náutico União (GNU) na Ilha do Pavão também foi atingida pela enchente histórica de maio de 2024 e teve as atividades realizadas no local suspensas. Desde que a água baixou, 30 funcionários trabalham diariamente na reconstrução de diferentes espaços, desde a entrada da sede até as quadras. A expectativa é que a sede seja reaberta no final de outubro. Leia a matéria completa.