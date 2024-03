O que a população mais gosta e o que precisa melhorar em Porto Alegre

Maria Welter

A cidade de Porto Alegre comemorou seus 252 anos no dia 26 de março. A origem da capital dos gaúchos tem ligação com a chegada de imigrantes da ilha de Açores, em Portugal, que se estabeleceram às margens do Guaíba no fim do século XVIII. O desenvolvimento da cidade ao longo das décadas colocaram-na no mapa como um dos principais centro culturais, políticos e sociais do Brasil. Para esta data comemorativa, o Jornal do Comércio conversou com moradores da Capital que responderam a duas perguntas: o que mais gostam em Porto Alegre e o que acham que precisa melhorar? Acesse o conteúdo completo.