JC Te Lembra: crise diplomática, reunião do G20, Liquida Porto Alegre e Grenal 441

Maria Welter

Termine a semana bem informado com o JC Te Lembra, resumo dos principais destaques do noticiário. Crise diplomática entre Brasil e Israel, reunião do G20, Dino no STF, silêncio de Bolsonaro na PF, economia em 2024, passagem de ônibus em PoA, morte de Abilio Diniz, Liquida Porto Alegre e Grenal 441. Leia todas as notícias.