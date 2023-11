Nova modalidade olímpica, squash chegou ao RS na década de 1970

Maria Welter

O squash é uma das modalidades que estreiam nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. O nome já dá a pista de como o jogo funciona: refere-se ao som emitido quando a bola é esmagada pela raquete contra a parede – squash, em inglês. Apesar de ser nova no programa olímpico, a modalidade foi criada no início do século XIX e chegou ao Rio Grande do Sul na década de 1970.