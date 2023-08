Expointer tem Grenal até na decoração da cuia de chimarrão

Na Expointer 2023, tem Grenal até na decoração da cuia de chimarrão. O Jornal do Comércio mostra as opções de enfeite na erva-mate que a Oficina de Chimarrão apresenta ao público. No primeiro dia, um gremistra cobrou de Glassi Purper Dienstmann, que ensina como preparar o mate, por que só tinha cuia com o brasão do Inter. Glassi respondeu que ia fazer a do Grêmio. "Não dá para não ter", avisou ela. As decorações estão no estande do Sindimate. Acompanhe a cobertura completa da Expointer 2023.