um dos mais surpreendentes, o com bomba dupla, para tomar a dois, são encontrados no estande do Sindimate na 46ª Expointer Chimarrão da Barbie, do Inter, do Grêmio, invertido, em ponte e,, são encontrados no estande do Sindimate na, que começou neste sábado, em Esteio. Quem faz as demonstrações das novidades é Glassi Purper Dienstmann, da Oficina do Chimarrão.

O projeto dela foi criado em Lajeado, mas circula o Rio Grande do Sul todo e cidades de fora do Estado. "Já fui até para o Acre e para o Mato Grosso", conta ela, acrescentando que trabalhou por 12 anos na Escola do Chimarrão antes de seguir sua própria jornada.

Atualmente, Glassi trabalha através de parcerias. Na Expointer, ela foi convidada pelo Sindimate. Outros eventos e empresas a contratam ao longo do ano para ensinar a fazer chimarrão.

"Tem muita gente que não sabe fazer, principalmente aqui na Expointer, onde há diversas pessoas de fora", diz. O segredo é a temperatura certa da água. "Não pode deixar ferver", lembra.

Os enfeites que ela coloca sobre a erva, que deixam o mate da Barbie em tons de rosa, por exemplo, podem entrar em contato com a água, pois são feitos de açúcar. Já a bomba dupla foi um presente de um padre no auge da pandemia de Covid-19. "Fez o maior sucesso", define. Ela não vende o item, mas informa que fabricantes de bombas, normalmente, já tem essa opção.

Izabel Paludo, secretária-executiva do Sindimate, afirma que a ideia do espaço é mostrar a importância da cadeia produtiva da erva-mate para o Rio Grande do Sul. Ali, além do chimarrão, o público encontra itens de perfumaria e de alimentos.

No estande, ao longo da Expointer, ainda será lançado o livro "A importância social do mate chimarrão", de Luiz Rotili Teixeira, presença constante no estande vestido à caráter de gaúcho.