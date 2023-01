Em 1 minuto, o resumo das principais notícias da semana

Na primeira semana de 2023, o noticiário foi marcado pela largada dos novos governos. No Estado, o governador Eduardo Leite começa o segundo mandato com uma cena histórica, ao declarar seu amor ao namorado Thalis Bolzan em plena transmissão de cargo no Palácio Piratini.

A semana teve ainda tensão no mercado financeiro, com declarações de integrantes do governo sobre preços dos combustíveis e reforma da Previdência. Anúncio de que a Refap não será vendida, agravamento da estiagem, queda na indústria brasileira e especial do GeraçãoE sobre negócios no Litoral. Acompanhe o resumo com mais detalhes.