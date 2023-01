Torcida do Grêmio festeja chegada de Luis Suárez a Porto Alegre

Azul, preto, branco e... celeste. Essas foram as cores que tomaram Porto Alegre nesta terça-feira (3), com a chegada de Luis Suárez à Capital gaúcha. O novo camisa 9 do Grêmio foi recepcionado por cerca de 1,5 mil torcedores no Aeroporto Salgado Filho. "É tricolor, é tricolor! Luis Suárez é matador", gritavam os gremistas, que se encontrarão oficialmente com Luisito nesta quarta-feira (4), às 19h30min, na Arena do Grêmio.