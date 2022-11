Fogo e explosões em incêndio em indústria química perto de Porto Alegre

No JC Notícias, vídeo mostra o mega incêndio, com explosões, muito fogo e fumaça preta que foi longe, em indústria química perto de Porto Alegre. A fábrica da Dorf Ketal, gigante indiana que fornece produtos para refinarias, fica em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. As chamas começaram no fim da tarde de domingo (20) e chamaram a atenção em toda a região, com efeitos no trânsito na BR-386. Um homem acabou morrendo, segundo a prefeitura da cidade.