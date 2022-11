Homem morre em incêndio em indústria de produtos químicos em Nova Santa Rita

Atualizada às 10h10min

Um homem morreu no incêndio que atingiu uma indústria de produtos químicos em Nova Santa Rita no final da tarde deste domingo (20). A informação foi confirmada pela prefeitura do município da Região Metropolitana de Porto Alegre. O fogo atingiu a indústria de produtos químicos Dorf Ketal. A vítima se chamava Cléver Fanfa Sarmento e tinha 53 anos.

O incêndio chamou a atenção de quem passava pela BR-386, devido à fumaça preta e até explosões, que geraram formato de cogumelo visto de longe.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para controlar as chamas e verificar as condições no local, por se tratar de uma indústria com produtos químicos. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Nova Santa Rita, José Murilo, moradores de casas próximas foram retirados e a área isolada, sendo liberado o retorno após algumas horas.

Um barco da Defesa Civil foi utilizado para verificar se os líquidos utilizados na fábrica atingiram o rio. De acordo com Murilo, a Fepam e a Secretaria do Meio Ambiente avaliam os danos que a liberação dos produtos em decorrência do incêndio possa ter causado.

A equipe da emergência da Fepam acompanhou durante a noite e madrugada a situação no local. Agora pela manhã, os técnicos estão novamente em deslocamento até a área do incêndio.

Segundo a assessoria de imprensa da Fepam, durante inspeção na madrugada, não foi encontrado indício de efluente contaminado junto ao Rio dos Sinos. Durante esta segunda-feira (21), será possível ter ideia da extensão da contaminação.

Leia a íntegra da nota da prefeitura de Nova Santa Rita:

É com pesar que a Prefeitura de Nova Santa Rita lamenta a morte de Cléver Fanfa Sarmento, 53 anos, ocorrida na noite deste domingo (20), em nosso município, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Cléver faleceu após ser encontrado desacordado nas proximidades da empresa em que ocorreu o incêndio no bairro Pedreira.

Foi atendido no Pronto Atendimento pela equipe da Secretaria de Saúde.

Condolências às famílias e amigos neste momento de consternação.