Arroio Dilúvio: colchão de casal é flagrado no canal em Porto Alegre

O flagrante de um colchão de casal flutuando dentro do Arroio Dilúvio, canal que corta a avenida Ipiranga, em Porto Alegre. O mobiliário estava dentro da água no trecho entre as ruas Santa Cecília e São Vicente, logo abaixo da travessia de pedestres que dá acesso à loja do Zaffari Ipiranga. O colchão ficou preso, gerando acúmulo de lixo no entorno.