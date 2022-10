Como é a nova conta de luz da CEEE Equatorial

Já recebeu a nova conta de luz da CEEE-Equatorial? A fatura com novo visual e nova disposição das informações na folhinha impressa, que também está um pouco mais alongada, estreou ontem em Porto Alegre. Vídeo do JC Notícias mostra que os leituristas da empresa já estão emitindo as novas faturas. Entre as novidades, está o QR Code para acessar a conta eletrônica. Em breve, vai ter pagamento com Pix, que já tem espaço reservado na conta. Única queixa de alguns clientes é que a letra ficou um pouco menor, além de impressão que precisa ser mais forte. Não constam mais os indicadores de continuidade do fornecimento, que eram mostradas na parte inferior da conta.