CEEE Grupo Equatorial apresenta novo formato da conta de energia

A CEEE Grupo Equatorial lançou sua nova conta de energia elétrica que será distribuída aos 1,8 milhão de clientes em 72 municípios da área de concessão da companhia de energia. Em um layout mais amigável e limpo, com mais clareza nas informações, o novo formato de fatura começará a chegar às residências dos consumidores nesta quarta-feira (5).

A conta de energia atende às regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para as distribuidoras no País que utilizam a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (NF3e) e sua entrega continua sendo feita nos mesmos formatos: impressa no ato da leitura, por e-mail para quem optou pela fatura digital, pelos Correios ou ainda por meio dos canais de atendimento da CEEE Grupo Equatorial, como o site https://ceee.equatorialenergia.com.br/ e call center 0800 721 2333.

A nova fatura passou por algumas alterações nos aspectos visuais, na disposição de algumas informações e no acréscimo de dados, que também estão mais bem organizados e com fácil entendimento para os consumidores.

Uma das principais mudanças é a informação separada do valor da Tarifa de Energia (TE) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). A TE é o valor específico da energia consumida em sua casa mensalmente, em R$/MWh. Já a TUSD calcula, também em R$/MWh, o faturamento mensal relativo ao uso do sistema, tais como custos com as instalações, equipamentos e componentes da rede de distribuição utilizados para levar energia com qualidade.

Esses dois valores, agora discriminados nas faturas, não implicam em aumento no valor da conta de energia. Eles já eram cobrados anteriormente e, agora, serão apenas informados ao consumidor de forma mais detalhada e transparente.

Na parte final da conta de energia, também já está reservado um espaço para o pagamento via PIX, que será adotado em breve.

“A nova conta dá mais facilidade ao cliente na busca de suas informações, incluindo campos exclusivos e gráficos. O objetivo da CEEE Grupo Equatorial é esclarecer, com uma fatura mais detalhada, todas as dúvidas necessárias sobre consumo de energia, uso do sistema elétrico e impostos incluídos, além de adequar o formato às regras da nota fiscal eletrônica”, afirma Rafael Ávila, Gerente de Gestão Comercial da companhia de energia.