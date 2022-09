A história da Independência nas ruas de Porto Alegre

#JCNotícias: Série faz um passeio por Porto Alegre para mostrar como os 200 anos de independência do Brasil se conectam com a capital dos gaúchos. São sete matérias que marcam o bicentenário da separação do Brasil de Portugal por meio de ruas, avenidas, bairros e locais da capital gaúcha fala sobre o homem responsável por dar o grito que criou uma nação. No vídeo, o repórter Juliano Tatsch conduz os leitores por um passeios pelos fatos de um dos momentos mais marcantes da história do Brasil.