Prefeito de Esteio celebra 29º prêmio O Futuro da Terra e reforça impacto da Expointer na cidade

O prefeito de Esteio, Felipe Costella (MDB), representando a cidade-sede da Expointer, participou da cerimônia de entrega do prêmio O Futuro da Terra, realizada nesta segunda-feira (1º), no auditório da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), no Parque de Exposições Assis Brasil. Em sua fala, destacou a relevância da distinção e relacionou o reconhecimento à estratégia do município de impulsionar a inovação dentro da feira.

Costella lembrou que, no sábado (30), foi inaugurado o Hub Agro, espaço dedicado a startups, projetos acadêmicos e iniciativas tecnológicas voltadas ao setor primário. A proposta, segundo ele, é que o parque funcione como um ecossistema ativo durante todo o ano, e não apenas nos dias de feira. “A ideia é que aqui dentro do parque nós estejamos em um ambiente que funcione o ano inteiro, com universidades, empresas e incubadoras. Esse é o grande desafio”, afirmou.

O prefeito ressaltou ainda a dimensão da Expointer para a cidade que administra. Com apenas 27 quilômetros quadrados, Esteio é o menor município do Estado, mas abriga 5% de seu território ocupado pelo Parque Assis Brasil. “Nós recebemos a maior feira do agro da América Latina dentro da menor cidade do Rio Grande do Sul. Todo o mundo vem para cá neste momento. É algo muito significativo”, disse.

Durante a fala, ele também destacou a importância das parcerias público-privadas e do apoio a novas ideias, capazes de se transformarem em negócios e em soluções para o agronegócio e também para os municípios. “Às vezes o que se precisa é justamente de apoio para transformar uma ideia em startup. Essas soluções podem servir não apenas ao campo, mas também às nossas cidades, tornando-as mais inteligentes”, avaliou.

O prefeito aproveitou para reforçar os números recordes da 48ª edição da Expointer. Nos dois primeiros dias, sábado e domingo, quase 300 mil pessoas passaram pelo parque, e o Pavilhão da Agricultura Familiar movimentou mais de R$ 3 milhões em vendas. “Isso demonstra a qualidade dos produtores, dos criadores e dos promotores da feira, assim como das pessoas que serão homenageadas com esse grande prêmio. Se tem uma palavra que nos define aqui hoje, essa palavra é orgulho”, concluiu.