Finais do Freio de Ouro agitam último sábado de Expointer em Esteio

As finais do Freio de Ouro, principal competição da raça Crioula, são destaque neste sábado (31), penúltimo dia da 47ª Expointer, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As provas se iniciam às 15h, na Arena do Cavalo Crioulo.

Ainda na sexta-feira, os conjuntos protagonizaram disputas acirradas para chegar à finalíssima. Pela manhã, as etapas na pista de Mangueira abriram o penúltimo dia da final. À tarde, o duelo foi na pista da arena, com as duplas e o gado na Prova de Campo. A égua Oferenda da Tamanca, com o ginete Ricardo Gigena Wrege, assumiu a ponta nesta etapa. Exposta por Lauro Cardoso Terra e Filhos, da Estância Tamanca, de Santa Vitória do Palmar (RS), ela ficou com a média 19,654. Nos machos, o cavalo Jalisco da GAP São Pedro, exposto pelo Condomínio Jalisco da GAP São Pedro e montado pelo ginete Daniel Teixeira, manteve a ponta, com média parcial de 20,584.

Ao longo de toda a tarde de sábado, os conjuntos que chegaram à grande final realizarão as provas de Mangueira, Bayard/Sarmento e a Prova de Campo. Os campeões macho e fêmea deverão ser conhecidos no começo da noite.

O evento fecha o ciclo do Freio de Ouro 2024, que precisou se adaptar às dificuldades impostas pelas enchentes que atingiram o Estado. Datas e locais de provas precisaram ser alterados, o que se mostrou uma decisão acertada para poder chegar à Expointer com todas as classificatórias definidas.