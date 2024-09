Marca famosa de Santo Antônio da Patrulha leva pastel de cordeiro para a Expointer

Fritado na hora, o pastel é bem recheado e mede 18cm. Com preço de R$ 30,00, o alimento vem tendo boa saída. Segundo Cíntia das Lágrimas Santos Muniz, responsável pelo espaço na Expointer, o salgado deve ser incorporado de vez ao cardápio do restaurante em Santo Antônio da Patrulha. "Tem muita gente perguntando se vai ser servido lá na Casa e pretendemos incluir", adianta.

• LEIA TAMBÉM: Alimentos para dietas especiais são tendência nas agroindústrias



Os tradicionais sonhos da Casa da Colônia são servidos em porções mini, polvilhados com açúcar e canela, e acompanhados de geleia, doce de leite e chocolate. "O sonho é igual ao vendido, em mini porção", garante a atendente Luane Fagundes. As caixinhas com quatro unidades custam R$ 30,00. Além disso, quem for ao restaurante poderá se deliciar com porções de petiscos, torradas e burgers. Para beber, cafés, chocolate quente, refrigerantes e chopes.

Os tradicionais sonhos são servidos em mini porção com geleia e doce de leite EVANDRO OLIVEIRA/JC



A sede da Casa da Colônia Restaurante & Café está localizada na RS 474. Quem passa pelo local pode comprar todos os produtos da marca, entre eles pães e cucas, e aproveitar as opções gastronômicas da região, como o almoço caseiro e o café açoriano.