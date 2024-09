Granja Zambiasi e Cabanha DS vencem o 3º Prêmio Referência Leiteira

O Prêmio Referência Leiteira foi anunciado na tarde desta quinta-feira (29) na 47ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As propriedades vencedoras da terceira edição da premiação são de Coqueiros do Sul e Vila Lângaro. Neste ano, 72 iniciativas disputaram a premiação, entre 50 inscritas em Propriedade Referência em Produção de Leite, e 22 em Cases de Sucesso.

A Granja Zambiasi se destacou como Propriedade Referência em Produção de Leite nos sistemas à base de pasto, enquanto a Cabanha DS venceu entre as propriedades de semiconfinamento ou confinamento. Na ocasião, também foram anunciados os vencedores nas categorias de cases de sucessos: Inovação para a Fazenda Trevisan; Gestão da Atividade Leiteira, empataram, a Agropecuária Nova Esperança e a Granja Margarida; Sustentabilidade Ambiental para a Pastoreio Agropecuária; Bem-Estar Animal para a Granja Grespan; Protagonismo Feminino para a Granja Santo Antônio e Sucessão Familiar para a Agropecuária Zambiasi.

O coordenador do Prêmio Referência Leiteira, Jaime Eduardo Ries, Extensionista da Emater, destaca que mesmo num cenário em que muitos desistem da atividade, o prêmio enaltece aqueles que permanecem produzindo com eficiência e se aprimorando cada vez mais. “São exemplos para os demais produtores. Eles desenvolvem experiências bem sucedidas, com grande potencial de replicação, podendo ser aproveitadas por outras propriedades”, assinala.

O vice-coordenador da premiação, Darlan Palharini, secretário-executivo do Sindilat/RS destaca que o Referência Leiteira tem se consolidado no setor, difundindo e reconhecendo as melhores práticas. “Desta forma, contribui para a eficiência e qualidade produtiva, garantindo mais competitividade ao leite gaúcho”, assinala. A premiação é realizada pelo SINDILAT/RS, juntamente com a Emater/RS e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR).