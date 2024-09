Produtor rural gaúcho será 'desnegativado', afirma ministro do MDA

Roberta Fofonka, especial para o JCEm coletiva de imprensa, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, antecipou, na tarde desta quinta-feira (29), na Expointer, medidas que estão para ser sancionadas pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva voltadas à recuperação e reconstrução das propriedades rurais. Uma delas, é desnegativar o produtor já endividado, permitindo a eles acesso a crédito nos bancos. Outra, trata-se de um recurso para capitalizar as cooperativas, além da destinação de R$ 160 milhões para assentamentos, áreas indígenas e quilombolas, na modalidade de financiamento a fundo perdido, para atuar “na reconstrução de estradas, pontes, moradias e barragens”, disse.A coletiva também teve a presença do ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, que salientou que o governo estuda a possibilidade de um perdão de dívida aos produtores do RS, ainda em fase de amadurecimento. A coletiva aconteceu no estande do Ministério da Reconstrução. Na ausência de Décio Lima, presidente do Sebrae, o ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, anunciou que a entidade irá disponibilizar R$ 1 bilhão em linha de crédito para o Rio Grande do Sul, com fundo garantidor. “Muitas propriedades não conseguem ter acesso ao sistema de crédito bancário ou cooperativa, e agora terão oportunidade dessa linha inovadora do Sebrae para o Rio Grande do Sul”, ressaltou Pimenta.Parceria entre União e governo gaúcho para recuperação de solos e apoio à Emater começa a ser discutidaO ministro do MDA Paulo Teixeira reuniu-se pela manhã com o governador Eduardo Leite, quando foi discutido o compromisso de fazer um programa focado na recuperação de solos e no fortalecimento da Emater, através de parceria entre os poderes federal e estadual. Agora, irão amadurecer os detalhes para implementação. Paulo Teixeira salientou, ainda, que as ações de recuperação serão focadas em cultura regenerativa do meio ambiente, solos e matas ciliares das regiões afetadas. “Com os eventos climáticos, nosso horizonte é de continuar a tomar medidas até que o último agricultor seja atendido”, declarou.