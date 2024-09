Abertura oficial da Expointer ocorre nesta sexta-feira

47ª Expointer são apresentados os grandes campeões nos julgamentos de raças da mostra. Embora aesteja ocorrendo desde sábado passado, dia 24 de agosto, a sua abertura oficial ocorrerá às 10h desta sexta-feira (30), sete dias após o início das atividades. Isto ocorre porque, durante a cerimônia,

Além do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, estão confirmadas a presença, em Esteio, dos ministros Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. No palanque em frente à pista central estarão, também, senadores, deputados e autoridades estaduais.

Participarão do desfile exemplares de gado de corte e leite, bubalinos, equinos, ovinos e produtos vencedores do concurso da agricultura familiar. O evento contará, ainda, com apresentações artísticas e musicais.