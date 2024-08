Observatório Vitivinícola reúne dados em plataforma

Informações sobre produção, importação e exportação, crédito rural, comercialização, legislação, estudos e pesquisas sobre o setor vitivinícola do Rio Grande do Sul, além de previsões climáticas, estão disponíveis agora em uma única plataforma. É o Observatório Vitivinícola, lançado oficialmente no estande do governo do Estado na 47ª Expointer, graças a uma parceria entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS).

O observatório foi criado em 2023 pelo Consevitis-RS devido a uma demanda do setor, e apresenta um conjunto de informações relacionadas ao complexo da uva e de seus derivados. "O interesse em desenvolver um observatório surgiu pela necessidade e importância de se ter um local que centralize todas as informações relevantes", explicou Fernanda Fröhlich, coordenadora técnica da empresa H&R, que desenvolveu o observatório.

Fernanda e o engenheiro agrônomo da empresa, José Miguel Pretto, fizeram a demonstração dos painéis que já estão contemplados dentro do observatório e a dinâmica de seu funcionamento. "Poderão ser beneficiados com as informações o Consevitis e todo o setor, além de agricultores, técnicos, pesquisadores e imprensa", afirmou Fernanda. "O objetivo é tornar a plataforma referência nacional para o setor vitivinícola", disse Pretto.

Um dos painéis do Observatório é o de Previsão Climática, feito em parceria com o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS). Ele contém informações sobre previsão do tempo e de probabilidade da ocorrência de doenças. "Desenvolvemos um sistema de Alerta Videiras, no qual disponibilizamos previsões de tempo, mas também a previsão para a probabilidade de ocorrência de doenças, como antracnose e podridão, entre outras", explicou o meteorologista e coordenador do Simagro, Flávio Varone. "Assim, o produtor tem uma ferramenta para identificar se no futuro podem acontecer esses tipos de doenças ou não nos seus parreirais, porque é tudo regionalizado e distribuído por municípios."