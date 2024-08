Qual a orientação para público que leva cães à Expointer?

Vacas, cavalos, touros e ovelhas são animais corriqueiros na Expointer. O incomum pelo Parque de Exposições Assis Brasil são os cães, mas eles estão diariamente presentes. Algumas pessoas caminham com os pets no colo e outras os levam em guias.

Conforme a assessoria de imprensa da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que organiza o evento em Esteio, a presença dos cachorros é permitida. Mas há ressalvas. “A orientação são apenas os de pequeno porte e estarem em guias”, diz a secretaria através de nota.

Raquel Guarise, integrante da Comissão de Clínica de Pequenos Animais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do RS (CRMV-RS), que também tem um espaço na Expointer, recomenda algumas atitudes ao circular com os bichos da cidade pela mostra. “Pode ser uma experiência muito divertida, mas é importante tomar alguns cuidados e garantir a segurança e o bem-estar deles”, alerta.

Veja abaixo algumas dicas:



• Identificação – Certifique-se que seu cão esteja com coleira que tenha identificação atualizada, pois, caso ele se perca, você consegue encontrá-lo.

• Sustos – Certifique-se que seu cão não vai se assustar com os barulhos da feira e com as máquinas. Pode ser uma experiência não muito agradável ao pet caso ele tenha essa sensibilidade.

• Cuidado – Como é uma feira de grandes animais, é preciso cuidado quando eles estiverem perto para não haver acidentes.

• Controles – É preciso estar em dia com antipulgas, vermífugos e vacinas.

• Hidratação – Leve água para manter o animal hidratado.