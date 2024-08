Unicred destaca alta demanda de crédito no período pós-enchente

O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, recebeu na Casa do JC na Expointer, o diretor de desenvolvimento de negócios da Unicred Central Geração, Marcelo Hoffmeister. O executivo falou sobre a alta demanda por crédito nesse período pós enchente. “Está no nosso DNA a questão do socorro nesse momento de reconstrução. No início, mapeamos algumas cidades mais atingidas, nos aproximamos do nosso cooperado para entender qual era a melhor forma de repactuação e de novas concessões”, afirma.

Segundo ele, o momento agora é de monitoramento dos setores do agro para lidar com o crédito de forma mais individualizada. “Sabemos que as necessidades são distintas por setor, por cada parte da cadeia”, pontua.

Para a Expointer, a Unicred reservou linhas específicas, para contemplar dos pequenos aos grandes produtores. “O cooperativismo tem disso, a gente tem a capacidade de modular nossas linhas para a necessidade dos nossos cooperados. De forma bem diversificada.”

Hoffmeister disse que a cooperativa trabalha na parte da energia renovável, veículos, capital de giro, apoio às empresas que trabalham na agricultura. “Para a Expointer, conseguimos operar de uma forma bem agressiva em termos de taxas.” O executivo acrescenta que a procura por crédito nos quatro primeiros dias de feira foi grande, mas que ainda não foi possível contabilizar o volume contratado.