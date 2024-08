De buffet de R$ 90,00 a pastel de R$ 20,00: a alimentação na Expointer

Há opções de alimentação para todos os gostos e bolsos na 47ª Expointer, que ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A variação de valores é grande nas diferentes áreas da feira.

No Boulevard, um dos pontos mais requintados, o Restaurante do Porco cobra R$ 90,00 pelo buffet livre com churrasco. Um dos chamarizes é o pão de alho gourmet, feito com alho poró.

Vizinho do estabelecimento, o restaurante Cavalo Árabe aposta em opções à la carte. O carreteiro de linguiça custa R$ 39,90, enquanto a feijoadinha, R$ 49,90.

pastel e cachorro-quente ficam na média de R$ 20,00, enquanto a costela no baguete, R$ 39,00 cucas entre R$ 22,00 e R$ 25,00. Para lanches,, enquanto. A churrascaria Santo Antônio, de Porto Alegre, que montou filial no Parque, tem filé à parmegiana por R$ 79,00. O Pavilhão da Agricultura familiar garante a sobremesa, com

Há diversos espaços de alimentação espalhados pelo Parque ALINA SOUZA/JC

Diferentemente dos anos anteriores, o Paleta Atlântida, onde o público pagava um valor fixo e passava o dia comendo churrasco, neste ano não participa da Expointer. O famoso churrasco coletivo montará piquete no Acampamento Farroupilha a partir de setembro.