"Essa é a Expointer da coragem", destacou Gedeão durante entrega do prêmio O Futuro da Terra

A entrega do prêmio O Futuro da Terra, realizada na noite desta segunda-feira (26), também reuniu lideranças do agronegócio gaúcho. O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, disse que a realização do prêmio tem extrema relevância, num momento de recuperação do Estado e da possibilidade de organizar mais uma Expointer, mesmo depois da tragédia climática que devastou o Estado, em maio. “Quando chegamos na Farsul, após a enchente, o cenário era desolador: nesse salão onde estamos havia cadeiras empilhadas em um canto e lama. Não imaginávamos ser possível chegar nesse dia com a Expointer acontecendo a pleno”, disse Pereira.