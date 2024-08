Coelho Jaguar é novidade no pavilhão de pequenos animais

Se tem um espaço que é o queridinho das crianças na Expointer é o de caprinos, coelhos e chinchilas, chamado de Pavilhão de Pequenos Animais. Com gaiolas na altura dos olhos, elas podem ver e comprar os bichinhos. Uma das novidades desta edição é o coelho da raça Rex, criada em cidades como Araricá e Dois Irmãos.

Silvio Dionísio Ouriques, presidente da Federação das Associações Rio Grandenses de Criadores de Coelhos, diz que o principal interesse do público está nos filhotes. "Eles param para conversar, querem saber das raças", afirma. O destaque é justamente o estreante da raça Rex, o Jaguar.

"É um coelho que imita as colorações do jaguar na natureza", descreve, sobre o bichano branco com pintas pretas. O preço fica entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil na 47ª Expointer. O transporte para quem compra os coelhos é feito em caixas de papelão ou de madeira, conforme o seu tamanho. Para Ouriques, o pavilhão é uma experiência rica para as crianças da cidade, pelo contato com os animais. Já os pais, brinca ele, tentam fugir, pois elas querem levar todos para casa.