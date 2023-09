A 46ª Expointer fugiu dos padrões das últimas edições e teve predominância do sol em quase todos os seus dias. A chuva chegou apenas neste domingo (3) de encerramento. O tempo bom ajudou para que os visitantes comparecessem em peso no Parque Assis Brasil durante a semana, em uma edição que deve ser de quebra de recorde de público - até o sábado (2), mais de 710 mil pessoas estiveram presentes.



A já habitual cena do público vestindo capas de chuva e driblando as muitas poças embarradas da Expointer pode ser vista apenas em seu último dia. Neste domingo, será apresentado o balanço final de público e investimentos da feira. Tudo indica que as marcas serão ainda mais altas que no ano passado, influenciadas também pelo sol forte que se fez presente na Região Metropolitana de Porto Alegre.



Um dos favoritos do público, o pavilhão da agricultura familiar normalmente tem promoções em seu dia de encerramento. O estande Estralat, primeiro colocado na competição do doce de leite, está vendendo neste domingo dois potes por R$ 55, desconto de 10% em relação ao resto da semana. Segundo o proprietário do empreendimento, as vendas aumentaram em até 35% desde o prêmio.

• LEIA TAMBÉM: Chef prepara pratos com ingredientes da agricultura familiar