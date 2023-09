com a identidade da cultura gaúcha podem ser encontrados no pavilhão da agricultura familiar, na 46ª edição da Expointer Queijos, chimias, linguiças e comidas das mais diversascompodem ser encontrados no pavilhão da agricultura familiar, na. Neste sábado (2), o chef Carlos Kristensen preparou aperitivos para os visitantes utilizando ingredientes comercializados por agricultores nos estandes do setor na feira.



O chef apresentou quatro pratos feitos na hora com alimentos de mais de 15 bancas do pavilhão. Mandiopan com tartar de tomate com morango e alho negro, chips de batata doce com coalhada e mostarda de butiá, bolinho de arroz negro com queijo feta e chimia de jabuticaba, salsichão de búfalo com chimichurri de PANCs (Plantas alimentícias não convencionais). Kristensen destacou os valores de todos estes alimentos produzidos no Rio Grande do Sul.



“As principais pessoas da nossa cozinha estão aqui, neste pavilhão”, disse o chef. Ele afirmou que busca trabalhar com ingredientes que representem a cultura gaúcha, desde os mais conhecidos, como chimias das mais diversas, até os mais singulares e únicos, como é o caso do alho negro. “O prato ser gostoso, o prato ser lindo, é o mínimo. Agora, ele tem que fazer um sentido como um todo”, explica Kristensen.



Os visitantes que acompanharam os preparos tiveram a oportunidade de experimentar os deliciosos aperitivos produzidos pelo cozinheiro e sua subchef, Paula Áita. Krinstensen é proprietário dois restaurantes em Porto Alegre em que o sabor gaúcho está sempre presente, o Hashi e UM Bar&Cozinha. Neles, o chef realiza pratos com o auxílio do trabalho de mais de 80 famílias de pequenos produtores artesanais.