Bolívar Cavalar

É comum de se ver pessoas montadas em cavalos e crianças se divertindo em cima de pôneis. Agora, usar búfalos de montaria não é algo que se veja no dia a dia dos gaúchos. Na 46ª edição da Expointer o bubalino de quatro anos chamado Soberano, da raça Murrah, chama a atenção do público por ser o único búfalo da feira a estar selado e, muitas vezes, com pessoas desfilando em cima do animal. O pecuarista Marcos Bottega, proprietário do Soberano, explica que não é habitual no Rio Grande do Sul o uso destes animais como montaria. Ele afirma, no entanto, que esta prática é comum no norte do Brasil, mais especificamente no arquipélago de Marajó, no Pará, local com muitas áreas alagadas e de uma quantidade expressiva de bubalinos.