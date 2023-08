Mauro Belo Schneider

Frequentadores da 46ª Expointer têm se deparado com uma cena curiosa neste ano no Parque de Exposições Assis Brasil: a circulação de mini Fuscas. Embora os carros pareçam feitos para crianças ou bonecas, quem os usa são adultos. A função primária dos veículos, na verdade, é servir de meio de locomoção oficial da corte da Expointer. Quando a Rainha e as princesas precisam se deslocar, embarcam nos mini fusquinhas. “Elas cumprem agenda com o governador (Eduardo Leite) e com a subsecretária (Elizabeth Cirne Lima). Ontem, por exemplo, saíram para buscar botas”, cita o diretor do concurso que elege a Rainha da Expointer, Paulo Moura.