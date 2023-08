Bolívar Cavalar

Apesar do frio, o tempo ensolarado foi um grande atrativo para 99.903 pessoas comparecerem no dia de abertura da 46ª edição da Expointer, neste sábado (26). Os visitantes do Parque Assis Brasil, em Esteio, aproveitaram a manhã e a tarde em várias atividades disponíveis na feira. A previsão para este domingo (27) é que o sol e o tempo bom permaneçam, com possibilidade de trazer ainda mais público ao parque.