Comerciantes "fora dos portões" da Expointer comemoram movimento

O movimento dos comerciantes e ambulantes "fora dos portões" da 49ª Expointer, na avenida Celina Kroeff, no bairro Novo Esteio, em Esteio, é intenso e começa muito cedo. Todos estão de olho na movimentação dos visitantes e dos expositores que chegam ao Parque de Exposições Assis Brasil para participar da feira do agronegócio.

Na avenida Celina Kroeff, é possível encontrar pessoas oferecendo comida e bebidas, ambulantes que comercializam bandeiras e camisas de times de futebol e terrenos em que os moradores temporariamente transformam em "estacionamentos".

LEIA MAIS: Doce de nozes com lavanda e pistache é aposta de produtores na Expointer

Buteco Amigos do Dedé, localizado na avenida Celina Kroeff, a proprietária Soraia Noor, comemora o sucesso do movimento de clientes durante a realização da Expointer. "Estamos com buffet livre das 11h às 15h e recebemos uma média de 400 pessoas por dia no almoço", destaca. Soraia diz que os frequentadores são expositores que trabalham no parque e também os visitantes que preferem pagar R$ 45,00 pelo buffet livre de churrasco. No Parque de Exposições Assis Brasil, o público e os trabalhadores desembolsam mais de R$ 100,00 por uma refeição Nolocalizado na avenida Celina Kroeff, a proprietária Soraia Noor, comemora o sucesso do movimento de clientes durante a realização da Expointer. "Estamos com buffet livre das 11h às 15h e recebemos uma média de 400 pessoas por dia no almoço", destaca. Soraia diz que os frequentadores são expositores que trabalham no parque e também os visitantes que preferemNo Parque de Exposições Assis Brasil, o público e os trabalhadores desembolsam

No período da noite, a proprietária do Buteco Amigos do Dedé conta que são oferecidos lanches aos trabalhadores da feira que lotam o local. Além dos lanches e petiscos, o local tem música ao vivo até a madrugada, para diversão dos clientes.

Na calçada do estabelecimento, o assador Gelson Cardoso, como faz desde o dia 29 de agosto (abertura da feira), prepara na churrasqueira a carne, o galeto e o salsichão que serão servidos no almoço. Com o movimento de público e funcionários que trabalham nos estandes da Expointer, Soraia Noor acabou por contratar funcionários temporariamente. "Estamos com 15 pessoas para poder atender a demanda", afirma.

Na esquina da avenida Celina Kroeff com a rua Agostinho Camilo Borba, o aposentado Almir Spiazzie, conhecido como Vovô, está feliz com a realização da feira do agronegócio. No terreno, são oferecidas 21 vagas de estacionamento ao valor de R$ 70,00.

"Com a feira consigo faturar R$ 8 mil e tem gente famosa (como o treinador Mano Menezes) e expositores que preferem estacionar comigo", comenta. Na Expointer, o valor do estacionamento é de R$ 53,00. "Trabalho há mais de 24 anos na feira e não posso reclamar do movimento", destaca.

Por volta das 5h, o vendedor André Kremer Ferreira, 54 anos, começa a montagem da estrutura para colocar bandeiras, camisas de clubes futebol e chapéus. "Preciso de uma hora e meia para organizar todas as peças e também para garantir uma vaga na avenida Celina Kroeff", explica. Morador de Capela de Santana, Ferreira trabalha há 40 anos com a venda de camisas de futebol e bandeiras. O comerciante reclama que as vendas estão fracas na 49ª edição da Expointer. "Tenho comercializado uma média de duas a três camisetas por dia", lamenta.

Com a realização do Gre-Nal nesta quinta-feira (3), Ferreira espera vender mais camisetas e bandeiras da dupla, além das do Rio Grande do Sul e do Brasil. Sobre o fato das vendas estarem fracas, o ambulante acredita que a população está sem dinheiro. "Mesmo quem está dentro do Parque Assis Brasil também está com pouca grana", acrescenta.