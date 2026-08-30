Almoços podem passar de R$ 100,00 na Expointer 2026

De acordo com empreendedores à frente de lanchonetes e restaurantes da Expointer, o mau tempo atrapalhou as vendas no primeiro dia. Apesar disso, conforme o balanço de público divulgado, milhares de pessoas foram ao Parque de Exposições Assis Brasil no sábado (29), totalizando um público de 80.915.
“A chuva atrapalha sempre. Com a chuva, o pessoal não consegue passear muito”, destaca Marcelo Rochadel, proprietário do Costelão de Rodeio. Por ali, o carro-chefe do negócio é o entrevero, que pode ser servido em dois formatos: na tábua, por R$ 155,00, servindo entre duas e três pessoas, e no pão, por R$ 45,00. “Vendemos 80 porções por dia (na tábua), já no pão varia entre 200 e 300 unidades”, comenta Marcelo.
Participando há 25 anos da Expointer, o empresário acredita que o movimento da edição 2026 será parecido com o do último ano. “Creio ainda que, apesar da dificuldade do primeiro dia, será muito bom. A Expointer sempre prometeu bastante e entregou para nós aqui”, afirma.
Do lanche ao prato completo
A avaliação de Marcelo sobre o movimento também vem acompanhada de outra percepção: a de que o público está mais cauteloso na hora de gastar. Segundo ele, embora o movimento dos dois primeiros dias esteja próximo ao registrado no ano passado, houve mudanças na forma como os clientes consomem.
“O público está segurando um pouco o dinheiro, percebo pela divisão deles do lanche. Muitas vezes pedem o pão partido ao meio. A porção, por exemplo, serve de duas a três pessoas e algumas dividem entre quatro. A gente vê que reduz um pouco o consumo”, relata.
Na feira, os preços variam bastante de acordo com o tipo de alimentação. Durante a apuração, foram encontrados lanches a partir de R$ 8,00, enquanto opções mais completas, como buffets, chegam a R$ 109,00. Entre as alternativas intermediárias está o crepe suíço, vendido a partir de R$ 20,00.
No Marquês Angus Parrilla, que trabalha com serviço à la carte, as entradas partem de R$ 39,90, com opções como porções de polenta e batata frita. As guarnições, entre elas arroz, feijão, legumes, purê e massas, variam de R$ 19,00 a R$ 70,00.
Já as carnes começam em R$ 98,90 para uma pessoa e podem chegar a R$ 249,90 em cortes como vazio, prime rib e picanha. Nestes casos, as porções podem ser compartilhadas entre duas pessoas.
Outra opção bastante presente na Expointer são os espetinhos. No Rei do Costelão Gringo, os preços partem de R$ 19,99. Segundo Mike Lima, mesmo com a chuva no primeiro dia, o movimento foi considerado positivo: foram 480 unidades vendidas. O cardápio também inclui pastel, churrasquinho, crepe, batata no cone e churrasquinho no pão.
Na praça de alimentação do pavilhão da Agricultura Familiar, há opções com preços mais baixos. No Pescados Bocker, a proprietária Osvaldina Bocker conta que o estabelecimento trabalha com iscas e bolinhos de tilápia, além de prato feito com filé de tilápia e acompanhamentos. O prato custa R$ 38,00, enquanto as porções ficam entre R$ 20,00 e R$ 35,00 e os bolinhos saem por R$ 15,00.
Chuva gera consequências no movimento
O mau tempo também foi sentido no Paradouro. Segundo o atendente Ismael Moureiro, o movimento do primeiro dia ficou abaixo do habitual. Em dias normais de Expointer, o estabelecimento costuma servir cerca de 400 almoços por dia.
A cautela percebida pelos empreendedores ocorre em um cenário no qual a alimentação fora de casa ainda acumula alta nos preços. Segundo o IBGE, a alimentação fora do domicílio subiu 0,42% em agosto, após alta de 0,55% em julho. O lanche teve aumento de 0,75%, acima dos 0,30% registrados no mês anterior. Já a refeição desacelerou, passando de uma alta de 0,66% em julho para 0,25% em agosto.
No acumulado de 12 meses até agosto, os preços da alimentação fora do domicílio avançaram 5,99%, enquanto a alimentação no domicílio teve alta de 2,68%.
Há restaurantes que avaliam o comportamento do público para realizar algumas adaptações nos preços. “Ontem começamos com o valor de R$ 105,00, mas só deu 65 pessoas”, comenta uma funcionária do restaurante Cavalo Árabe. No domingo, o valor do buffet livre estava em R$ 95,00. O restaurante que costuma vender 200 almoços por dia teve uma baixa no preço em relação ao último ano, quando o almoço custava R$ 115,00.