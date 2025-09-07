Expositores celebram recorde de público na Expointer

o fluxo de visitantes ampliou e bateu o recorde de público da feira agropecuária já no penúltimo dia Os dias de céu limpo superaram os chuvosos na Expointer 2025. Com o retorno do Trensurb e do Aeroporto Salgado Filho, que estavam inoperantes no ano passado devido às enchentes,, no sábado, 6 de setembro. A escolha pelo encerramento no feriado do Dia da Independência contribuiu para lotar mais uma vez os pavilhões. E, é claro, tudo se converteu em vendas para os expositores.

Na maior das famosas esferas da Expointer, Priscila Rodrigues Alderette expõe artesanatos da sua marca, a Adonai Produtos Personalizados. Apesar de considerar que a visitação das bolas que se tornaram um símbolo da feira ainda é desconhecida por grande parte dos visitantes, ela considera que o público está maior nesta edição — e as vendas também. Junto da marca Rose Artes, de sua mãe, Priscila observa o grande interesse das crianças pelo eco gerado pela arquitetura circunferencial do local.

Priscila Alderette expõe produtos personalizados em uma das esferas da Expointer 2025 TÂNIA MEINERZ/JC

“Tem que ter bastante produtos diferentes para ter bastante venda, mas eu não tenho do que reclamar. Esse ano está sendo melhor do que o do ano passado e, principalmente, a minha mãe está vendendo muito bem”, celebra Priscila.

Mais experiente na mostra, Nara Rejane da Silva, da Passos Artesanato em Madeira, já perdeu a conta de quantas edições da Expointer viveu apresentando seus produtos. Garante que foram, no mínimo, 23. E que à medida dos anos, as condições dos expositores melhoraram consideravelmente, resultando em um 2025 com excelentes vendas dos itens voltados ao tradicionalismo gaúcho.

“Foi de 8 a 80, na primeira mostra que vim, não era um pavilhão, era só um telhado com uma lona na volta. Tiveram muitas melhorias no parque em geral que agora está 100% maravilhoso. Já estou ansiosa pela próxima. Ano passado tivemos menos público por conta das enchentes e, em anos que a feira termina antes do quinto dia útil no mês, acabamos vendendo menos. Nesta edição, além de terminar depois do quinto dia útil, pegou um feriado. Então, tem sido muito positivo”, celebra Rejane.

Artesã Nara Rejane da Silva, da Passos Artesanato em Madeira, participa da Expointer há mais de 20 anos Ana Stobbe/Especial/JC

Ela também relembra que os lucros puderam ser ampliados pelos expositores do pavilhão de artesanatos quando o espaço dos estandes deixou de ser cobrado. Administrado pela Fundação Gaúcha do Trabalho, o espaço hoje é fornecido gratuitamente. “Antigamente, começávamos a fazer a triagem e pagávamos até chegar a Expointer e, infelizmente, alguns colegas não conseguiam tirar o valor pago nas vendas. Hoje em dia tem essa vantagem”, acrescentou a artesã.